Taiwan setter oppdaterte jagerfly i tjeneste

Taiwans president Tsai Ing-wen får en orientering i cockpiten i forbindelse med at oppgraderte F-16-fly settes i tjeneste i landet. Bildet er tatt under en seremoni på militærbasen i Chiayi sørvest på øya torsdag. Foto: Johnson Lai / AP / NTB

NTB

Taiwan har satt 64 oppgraderte jagerfly inn i tjeneste. F-16-flyene er bygget om til den mest avanserte versjonen med hjelp fra USA.

Spenningen mellom Taipei og Beijing har steget kraftig den siste tiden. Kinesiske militærfly tar seg hyppig inn i den taiwanske identifiseringssonen, der de møtes av taiwanske jagerfly.

De oppgraderte taiwanske flyene var opprinnelig av typen F-16A/B og er nå bygget om til moderne F-16V med langt mer avanserte egenskaper. Ombyggingen er del av et større prosjekt for styrke Taiwans flyvåpen, et samarbeid mellom amerikanske Lockheed Martin og taiwanske Aerospace Industrial Development Corp. Prislappen tilsvarer rundt 35 milliarder kroner og omfatter oppdatering av 141 fly.

Taiwan skal også kjøpe 66 nye F-16V fra USA innen 2026.