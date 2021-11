Tyskland skjerper coronareglene – vaksine blir obligatorisk for helsepersonell

Fra venstre: Hendrik Wüst, regjeringssjef i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, Tysklands statsminister Angela Merkel, finansminister Olaf Scholz og Michael Mueller, regjerende borgermester i Berlin, under en pressekonferanse i den tyske hovedstaden torsdag. Foto: Michael Kappeler / Pool via AP / NTB

NTB

Helsepersonell i Tyskland vil bli tvunget til å ta coronavaksine. Tyske folkehelsemyndigheter fastslår at landet står overfor en alvorlig krise.

– Vi er nødt til å beskytte de mest sårbare gruppene i samfunnet, sa statsminister Angela Merkel og lederne for de 16 tyske delstatene i en uttalelse torsdag.

De legger til at det er helt nødvendig at ansatte ved sykehus og sykehjem blir vaksinert. Regjeringen vil også utvide den såkalte 2G-regelen til å gjelde områder hvor mer enn tre personer per 100.000 blir innlagt på sykehus.

Regelen går ut på at kun personer som er enten vaksinert eller har gått gjennom sykdomsforløp med covid-19 får tilgang til utvalgte offentlige rom.

Alle store arrangementer så vel som kultur- og idrettsanlegg blir omfattet av regelen.

– Vi må bremse den eksponentielle veksten i smittetilfeller og innleggelser, sier Merkel.

Smitterekord

Tyskland registrerte 65.371 smittetilfeller på et døgn torsdag, det er ny smitterekord for landet med 83 millioner innbyggere. Ukesnittet er på 336 smittede per 100.000. For bare en måned siden var det tallet 74.

– Vi er på vei inn i en alvorlig nødsituasjon. Vi kommer til å få en ekstremt ubehagelig jul hvis vi ikke handler for å stanse dette, sier leder for smittevernetaten Robert Koch-instituttet, Lothar Wieler.

Mulig nedstenging

Ifølge flere tyske medier vurderer delstaten Sachsen å stenge ned samfunnet for både vaksinerte og uvaksinerte i to til tre uker. Delstaten har den laveste vaksinasjonsgraden i landet, med 57,6 prosent.

Sachsens sykehuskoordinator Michael Albrecht tok onsdag til orde for en nedstenging.

– Min personlige anbefaling vil være en total nedstenging i 14 dager, sa Albrecht i et videomøte med blant annet delstatens regjeringssjef Michael Kretschmer.