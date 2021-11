Boris Johnson under press fra partikolleger

Statsminister Boris Johnson besøkte jernbanesentralen i Gascoigne Wood i Selby torsdag. Han er under press fra partikolleger som krever at han rydder opp etter avsløringene rundt enkelte konservative parlamentsmedlemmers lukrative ekstrainntekter.

NTB

Konservative parlamentsmedlemmer i Storbritannia advarer Boris Johnson om at han må ta grep for å gjenreise tilliten etter lobby-skandalene som ryster partiet.

Avsløringer av konservative parlamentsmedlemmers lukrative ekstrajobber og regelbrudd i forbindelse med lobbyvirksomhet har vekket stor oppsikt i Storbritannia og gitt partiet en stor ripe i lakken.

Den konservative representanten Owen Paterson trakk seg fra Parlamentet etter avsløringer om at han hadde drevet lobbyvirksomhet på vegne av selskaper som betalte ham godt over en million kroner, eller 100.000 pund, i året.

I første omgang førte saken til at Paterson ble suspendert fra Underhuset i 30 dager, men da statsminister Boris Johnson forsøkte å endre reglene slik at han skulle slippe straffen, tiltok kritikken kraftig. Paterson valgte til slutt å trekke seg.

Ifølge britiske medier skal minst ti andre konservative parlamentsmedlemmer ha lønnsomme jobber på siden hvor de tjener over 50.000 pund i året. Også noen parlamentarikere fra Labour skal ha tjent godt på ekstrajobber.

Tar på seg ansvaret

Meningsmålingene tyder på at saken har skadet partiets oppslutning. I helgen viste en måling fra Daily Mail at Labour var 6 prosentpoeng foran det konservative partiet, mens partiene sto likt i en måling fra The Times.

Saken har irritert en rekke konservative parlamentsmedlemmer, som nå ber statsminister Boris Johnson om å sørge for å gjenoppbygge tilliten til partiet.

I et møte med den konservative 1922-komiteen torsdag, tok Johnson på seg ansvaret for fiaskoen rundt Paterson.

– Jeg kjørte bilen i grøfta på en klar dag. Jeg skal få bilen ut av grøfta igjen, skal statsministeren ha sagt på møtet, ifølge nyhetsbyrået PAs kilder.

Den innflytelsesrike komiteen består av alle konservative parlamentsmedlemmer som ikke sitter i regjeringen.

Utenriks- og visestatsminister Dominic Raab vedgår at de har en jobb å gjøre med å bygge opp igjen moralen i partiet. Samtidig sier han at det ikke er noen utbredt misnøye, men at det alltid vil være en eller to individer som gjerne vil klage anonymt i mediene.

Upopulært forslag

Boris Johnson fikk nylig støtte i Underhuset for et forslag som forbyr parlamentsmedlemmer å ta jobber som politiske konsulenter, og som også setter en grense for hvor mye tid de kan bruke på jobber utenfor parlamentet.

Men til tross for at forslaget gikk gjennom, var det ikke populært. Bare 297 parlamentsmedlemmer stemte for forslaget, og fire konservative parlamentarikere stemte til og med for et konkurrerende forslag fra Labour, som ville ha satt et tidspunkt for gjennomføring.

Kritikerne mener også at lovforslaget ikke går langt nok, og at mange vil kunne fortsette ekstrajobbene selv om de nye reglene blir innført. Ifølge The Guardian vil færre enn ti parlamentsmedlemmer måtte slutte i sine ekstrajobber på grunn av regelendringen.

Altfor lettvint

Ifølge Raab har etikkomiteen i parlamentet blitt instruert om å utarbeide et detaljert forslag til gjennomføring av lovendringer innen januar. Parlamentsmedlemmenes jobber utenfor parlamentet kan bli begrenset enten på antall timer eller på pengebeløp, sier Raab.

Men lederen for etikkomiteen, Chris Bryant, liker ikke disse forslagene. Ifølge Bryant er de et dårlig gjennomtenkt forsøk på å løse et vanskelig problem på en altfor lettvint måte. Komiteen opererer på tvers av partilinjene, selv om Bryant selv tilhører Labour.

Statsministerens kontor sier på sin side at statsministeren håper på tverrpolitisk enighet, og at Raab bare fremhevet to forslag fra sine rådgivere som han mente var gode.