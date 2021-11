FN fordømmer drap på demonstranter i Sudan

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet.

NTB

Minst 15 demonstranter ble drept i Sudan onsdag. Angrepene fordømmes av FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet.

– Det er fullstendig skammelig at skarp ammunisjon igjen ble brukt mot demonstranter, sa Bachelet torsdag.

Sudan har vært preget av demonstrasjoner og uro etter at landets militære, under ledelse av general Abdel Fattah al-Burhan, grep makten i et kupp 25. oktober.

Onsdagens angrep er det dødeligste siden militærkuppet.