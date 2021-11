Kreml: Europa bør ikke klandre Russland for «alle problemer»

NTB

Europa må slutte å skylde på Russland, er beskjeden fra Kreml etter forverring av migrantkrisen i Hviterussland og spenning som ulmer i Ukraina.

– Russland har en interesse i at alle i Europa endelig kommer til fornuft og slutter å betrakte Russland som skyld i alle problemer, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov torsdag.

I stedet bør man ta tak i de primære kildene til problemene som for tiden kveler Europa, utdypet han.

Uttalelsene kommer etter at den britiske statsministeren Boris Johnson onsdag advarte Russland mot enhver «militær eventyrlyst» på grensene til Ukraina og EU-landet Polen.

– Nylig har det vært mange hysteriske publikasjoner i Storbritannia, sa Peskov, som avviste at Russland fører hybridkrig.

Det er ventet at president Vladimir Putin kommer med ytterligere kommentarer på et møte i utenriksdepartementet senere torsdag.

Spent i Ukraina

Nato og vestlige regjeringer har fordømt en russisk militær opptrapping på grensen til Ukraina, som har ført krig mot prorussiske separatister øst i landet siden 2014. Russland har i vår gjennomført store øvelser nær grensen og på det annekterte Krim. Dette utløste bekymring om en mulig invasjon.

Kiev, som i de siste ukene bagatelliserte omfanget av Russlands tilstedeværelse ved grensen, sa torsdag at de søker mer militær hjelp fra Vesten. Videoer som nylig sirkulerte i sosiale medier, viste at Russland flytter soldater, stridsvogner og missiler mot den ukrainske grensen.

– Russlands aggressivitet, både diplomatisk og militær, har økt betraktelig de siste ukene, sa den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba på en pressekonferanse.

– Demme opp for Russland

Etter utenriksministerens besøk i Washington og Brussel er arbeidet i gang med å utvikle en omfattende pakke for å demme opp for Russland, anførte han videre. Han la til at Kiev er i forhandlinger med Vesten for «tilførsel av ytterligere forsvarsvåpen til vår hær».

Moskva har på sin side anklaget Kiev og Vesten for krigshissing.

I en samtale med den franske presidenten Emmanuel Macron mandag sa Putin at USA-ledede øvelser i Svartehavet var provoserende og økte spenningen mellom Moskva og Nato. Macron skal ha svart at Frankrike er beredt til å forsvare Ukrainas territorielle integritet.