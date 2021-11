George Clooney fyrer løs mot Alec Baldwin

Clooney raser mot sikkerheten på Baldwin-settet.

Det var den 21. oktober at stjerneskuespilleren Alec Baldwin (63) avfyrte et rekvisittvåpen under innspillingen av filmen «Rust». Baldwin pekte mot kamera da han trakk av, og skuddet traff både filmfotograf Halyna Hutchins (42) og regissør Joel Souza (48), som ble truffet i skulderen.

Hutchins døde av skuddet.

I etterkant av hendelsen har flere skuespillere delt sine meninger om hendelsen, og den siste i rekken er George Clooney.

– Det er så sykt

I podkasten «WTF with Marc Maron» forteller Clooney at han ikke kan forstå hvordan ulykken kunne skje.

Skuespilleren Alec Baldwin sier at skyteulykken var så sjelden som en i en trillion. Les mer Lukk

– Hvordan i alle dager har ikke denne lavbudsjettsfilmen, med produsenter som ikke har produsert noe, ansatt noen med erfaring med våpen. De brukte ikke engang den pistolen til å øve med, og det er så sykt, sier Clooney ifølge nettstedet Newsweek.

Baldwin var produsent og hovedrolleinnehaver i filmen.

George Clooney mistet skuespillerkollega Brandon Lee i en liknende ulykke i 1993, og har siden sverget til skjerpet sikkerhet under innspilling.

– Hver gang jeg får en pistol på sett, åpner jeg den og viser den til personen jeg sikter på, og til crewet. Etter hver eneste tagning gir jeg den tilbake til den som har ansvar for våpenet, og når jeg får den tilbake gjør jeg det samme igjen, sier Clooney, og fortsetter:

– Folk må vite hva de driver med. Dette gjør meg rasende.

Saksøkes av regiassistent

Forrige uke kom nyheten om at Alec Baldwin saksøkes av den lysansvarlige på filmsettet, Serge Svetnoy. I søksmålet hevder han at skytingen, som kostet Hutchins livet, ble «forårsaket av de uaktsomme handlingene» til blant annet Baldwin.

Regiassistent Mamie Mitchell og hennes advokat Gloria Allred under en pressekonferanse onsdag 17. november. Les mer Lukk

Nå blir Baldwin også saksøkt av regiassistent Mamie Mitchell.

I søksmålet står det at det skulle filmes tre nær-seanser, ett av Baldwins øyne, et annet av en «blodflekk» – og det tredje av Baldwins overkropp mens han grep etter våpenet i hylsteret på hoften.

«Det står ingenting i manuset om at våpenet skulle avfyres av hverken Baldwin eller noen annen», heter det i rettsdokumentet ifølge BBC.

– Baldwin valgte å spille russisk rulett da han avfyrte våpenet uten å sjekke det selv, sier Mitchells advokat, Gloria Allred.

Saken har vært under etterforskning siden 21. oktober, men enn så lenge er ingen siktet i saken.