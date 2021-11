Svensk-tysk oppdagelse kan gi ny antibiotika

NTB

Svenske og tyske forskere har oppdaget en ny gruppe antibakterielle stoffer, en oppdagelse som gir håp om utvikling om en nye, effektive antibiotika.

Gruppen molekyler som forskerne ved Karolinska Institutet, Umeå-universitetet og Bonn-universitetet har oppdaget, kalt THCz, har en antibakteriell aktivitet mot mange antibiotikaresistente bakterier.

Flertallet av dagens antibiotika, som penicillin, virker ved å hemme enzymer som bakterier trenger for å danne en beskyttende cellevegg, som gjør at de ikke sprekker. Nyere antibiotika binder seg i stedet til et spesifikt fettmolekyl, lipid II.

– Lipid II er et veldig attraktivt mål for nye antibiotika. Vi har identifisert de første små antibakterielle stoffene som virker ved å binde seg til dette fettmolekylet, og i vår studie fant vi ingen resistente bakteriemutanter, noe som er veldig lovende, sier professor Birgitta Henriques Normark vid Karolinska Institutet i en pressemelding.