Fattige kvinner i Brasil har ikke råd til bind eller tamponger

Pandemien har rammet Brasil hardt og ført til økte priser på en rekke varer, som gass og matvarer. Millioner av kvinner har nå ikke råd til å kjøpe hygieneartikler som bind og tamponger. Her sitter kvinner i kø for å kjøpe rimelig gass til matlaging. Foto: Silvia Izquierdo / AP /NTB

NTB

Brasils president Jair Bolsonaro la nylig ned veto mot et lovforslag om å gi fattige kvinner gratis bind og tamponger. Det har utløst kritikk og motreaksjoner.

Vanessa Moraes bor i et av slumstrøkene i Rio de Janeiro. Hun må jobbe både som kelner og bussjåfør for å klare å forsørge sine to sønner. Fra staten får hun noe støtte, men selv med støtten og sine to jobber sliter hun med å få det til å gå rundt.

Hennes eldste sønn Hugo har cerebral parese og må bruke bleier. Det gjør at hun selv må gå uten bind.

– Bind er dyre, så jeg må ta i bruk filler, putevar eller biter av min sønns bleier – hva som helst jeg kan finne, sier Morales.

39 åringen demonstrerer sin kreativitet. Hun tar et stykke fra den absorberende delen fra en ødelagt bleie og legger det inne i en fille. Voila! Hun har et ganske bra bind.

Andre kvinner sier de bruker ulike former for papir, litt bomull og tøystykker som de vasker og bruker om igjen. Noen bruker til og med en bit av et brød som kan fange opp blodet.

Holder seg hjemme

Men mange kvinner og jenter hindres hver måned av at de ikke har gode hygieneartikler til å kontrollere blødningene med.

Brasil har rundt 213 millioner innbyggere. Rundt 60 millioner kvinner og jenter er menstruerende.

Anslagsvis 28 prosent av disse lider av det som er kjent som menstruasjonsfattigdom, noe som betyr at de ikke har råd til grunnleggende hygieneprodukter.

En av fire skolejenter holder seg hjemme fra skolen hver måned – fordi de ikke har tilgang til bind eller tamponger. Det framgår av en fersk rapport fra FN-programmet Girl Up.

Får gratis bind – av og til

Moraes får noe hjelp den lokale veldedige organisasjon One by One. Organisasjonen leverer utstyr som rullestoler, samt mat og basisvarer – deriblant hygieneprodukter som bind og tamponger.

Femten år gamle Karla Cristina de Almeida deler sin månedlige pakke med søsteren.

– Noen ganger får vi en pakke bind fra One By One – andre ganger ikke. Når vi ikke har noe, går jeg ikke engang ut av huset. Da savner jeg skolen, sier de Almeida.

Et helseproblem

Koronapandemien har som mange andre land rammet Brasil hardt økonomisk. Og som vanlig – det er de fattigste som må bære den tyngste børen.

– Med pandemien og den økonomiske krisen som følger får vi høre mange historier om kvinner som sliter når de har mensen, forteller Teresa Stengel, president for One By One.

– Mange kvinner forteller også at de får helseproblemer og infeksjoner. Menstruasjonsfattigdom er et offentlig helseproblem, mener Stengel.

Spørsmålet om mensen ble nylig et politisk spørsmål som vakte stor oppmerksomhet. I oktober ble det fremmet et lovforlag om kvinnehelse. Bolsonaro undertegnet lovforslaget, men brukte sin vetorett for å stanse løftet om gratis hygieneprodukter til rundt fem millioner kvinner og jenter med lav inntekt. Bolsonaro sa at det ikke fantes penger til en slik støtte.

Avgjørelsen utløste skarp kritikk av presidenten, som ofte har vært anklaget for å føre en kvinnefiendtlig politikk.

Flere statlige og lokale myndigheter reagerte på Bolsonaros veto med å begynne å dele ut gratis tamponger på offentlige skoler.

– Skolen min har gjort mer for Brasil enn Bolsonaro noen gang har gjort. Hver jente fikk utdelt tre pakker med tamponger, ironiserte en bruker på Twitter.

Et problem over hele verden

Brasils kvinner er ikke alene om problemet. Skam, stigma og feilinformasjon rundt menstruasjonen bidrar til alvorlige bekymringer for helse og sikkerhet for kvinner og jenter over store deler av den fattige verden, skriver organisasjonen Adra.

Ifølge en undersøkelse fra U-Report fra 2020 rapporterte en av fire kvinner i alderen 13 til 35 år at de hadde vansker med å håndtere menstruasjonen på grunn av den økonomiske belastningen under pandemien.

Når fattigdom og menstruasjonsskam settes sammen kan resultatet bli alvorlig – det kan gå ut over liv og helse, påpeker Adra.

Globale studier viser en sammenheng mellom menstruasjon, manglende skolegang og tap av lønn.

Kvinner over hele verden opplever begrenset tilgang til sanitæranlegg på skolen og på arbeidsplassen, understreker organisasjonen.