Hvert tiende barn i USA har fått koronavaksine

Et barn på vei inn til vaksinasjon i Wheeling i Illinois onsdag denne uken. Foto: Nam Y. Huh / AP / NTB

NTB

Hvert tiende barn i alderen fem til elleve år i USA har fått en dose med koronavaksine etter at godkjennelsen ble gitt for aldersgruppen for to uker siden.