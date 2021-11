Lederne for Kina og Israel hadde første telefonsamtale noensinne

Ifølge administrasjonen til Israels president Isaac Herzog var onsdagens telefonsamtale mellom ham og president Xi Jinping den første noensinne mellom de to statsoverhodene.

NTB

For første gang har statsoverhodene for Israel og Kina snakket sammen på telefon. Tema for samtalen var Irans atomprogram.

Kina og Israel etablerte diplomatiske forbindelser i 1992, 44 år etter at Israel ble dannet. Israelske presidenter har vært jevnlig på statsbesøk i Kina.

I Israel er presidentskapet i all hovedsak en seremoniell stilling, mens statsministeren er den som leder landet og har utøvende makt.

I samtalen tok Herzog opp Irans atomprogram, en av de høyest prioriterte sakene for Israels nasjonale sikkerhet. Han understreket behovet for å hindre Iran i å utvikle atomvåpen, og anklaget landet for å undergrave stabiliteten i Midtøsten, sier Herzogs kontor.

Samtalen kommer under to uker før atomsamtalene tas opp igjen i Wien. Der er målet å gjenopplive atomavtalen fra 2015, som tilbød Iran lettelser sanksjoner i bytte mot at de blant annet gir internasjonale inspektører tilgang til anleggene sine og virksomheten innenfor avtalte rammer.

Kinas statlige nyhetsbyrå Xinhua rapporterer at samtalen var i sammenheng med 30-års jubileet for diplomatiske bånd mellom de to landene i januar.