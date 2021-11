New Zealand: Levninger funnet 11 år etter Pike River-ulykken

Dette bildet av gruven ble tatt 30. november 2010. Da kom det fortsatt flammer ut av en åpning i gruven, som kollapset 11 dager tidligere. Nå, over et tiår senere har man gjort de første funnene av levninger.

29 gruvearbeidere mistet livet i gruveeksplosjonen i 2010. Trolig er det for farlig til at noen av levningene kan hentes ut.

Gruvetragedien i Pike River sjokkerte New Zealand i november 2010. Av de 31 gruvearbeiderne som var på jobb, var det kun to som klarte å rømme med livet i behold da to eksplosjoner førte til at gruven kollapset.

Man vet fortsatt ikke om noen av arbeiderne overlevde den første metangass-eksplosjonen 19. november 2010, men man hørte aldri noe livstegn fra gruven.

Mistenker alle omkom momentant

Håpet om å finne dem levende forsvant raskt da det en uke senere kom tre nye eksplosjoner, henholdsvis 24., 26. og 28. november. Ingen av levningene har tidligere blitt funnet, men ekspertene mistenker at alle omkom i den første eksplosjonen, da det ble funnet høye metangass-verdier i hulrommene de klarte å bore seg inn til.

Nå har eksperter boret et borehull og har fått tatt bilder fra noen av de dypeste områdene i gruven, lengst fra inngangen. Der kunne de gjøre observasjoner av minst to levninger og de har mistanke om at også en tredje person er oppdaget på bildene, melder BBC.

Kan ikke hente dem ut

Man anslår at mellom seks og åtte arbeidere var i dette området da ulykken skjedde.

– Per nå har vi ikke klart å identifisere levningene, men vi vil konsultere med rettsmedisinske eksperter, fortalte Peter Read i politiet til BBC.

New Zealands helseminister Andrew Little har ansvaret for leteaksjonen, men måtte skuffe etterlatte som fortsatt ikke har en grav å gå til.

– Jeg vet at enkelte familier ønsker at vi skal gå dypere, men det vil ikke være mulig, fortalte han, ifølge BBC.

Avsluttet redningsforsøk

Det ble gjort et forsøk på å redde ut levningene i 2017, men det måtte avbrytes i mars i år. Da hadde de kommet seg 2,2 kilometer inn i gruven uten å gjøre funn, samtidig som det både var for vanskelig og for dyrt å fortsette letingen.

I 2012 slo en kommisjon fast at gruvearbeiderne hadde vært utsatt for en uakseptabel risiko i gruven på Sørøya i New Zealand. Det skal ha vært mangfoldige advarsler om en potensiell katastrofe ved gruven. Fortsatt er ingen stilt til ansvar for ulykken.