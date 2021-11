Vokalist sjokkerte publikum – urinerte på fan: Nå legger hun seg flat

Sophia Urista i bandet Brass Against beklager etter at hun urinerte på en fan på scenen under en konsert i USA.

Det kan hevdes at Brass Against-vokalist Sophia Urista (35) tok den en smule langt, da hun ba en velvillig fan opp på scenen under festivalen Welcome to Rockville i Florida, ba ham legge seg ned på gulvet, før hun stilte seg over ham, trakk ned buksa og urinerte direkte i ansiktet hans.

Ifølge Dagbladet var det festet en ølboks i panna på mannen. Stuntet ble filmet av flere konsertgjengere og havnet raskt på sosiale medier.

Stuntet vekket ikke uventet massive reaksjoner og tirsdag ble det klart at lokalt politi har igangsatt etterforskning av saken, da det er ulovlig å «blotte sine seksuelle organer offentlig på en vulgær og uanstendig måte». Ifølge The Daytona Beach News-Journal risikerer sangeren en bot på 1000 dollar, tilsvarende 8700 kroner, eller opp mot et år i fengsel.

Samtidig har NASCAR Properties, som eier motorsportområdet Daytona Speedway der festivalen ble holdt, bestemt at bandet ikke vil få lov til å delta på fremtidige arrangementer på deres områder.

– Presset grensene

Onsdag valgte sangeren selv å komme med en uttalelse på sosiale medier.

– Jeg har alltid presset grensene i musikken og på scenen. Den kvelden presset jeg grensene for langt, skriver hun.

– Jeg elsker min familie, bandet og fansen mer enn noe annet og jeg vet at noen ble såret eller krenket over det jeg gjorde. Jeg beklager til dem og vil at de skal vite at det aldri var min intensjon å såre dem, skriver hun videre, før hun avslutningsvis påpeker at hun ikke er en «sjokkartist» og takker for støtten.

Bandet: Vil ikke skje igjen

Brass Against er kjent for å gjøre brassversjoner av rockesanger og de fremførte Rage Against The Machines «Wake Up» da Urista utførte stuntet.

Også bandet har omtalt hendelsen og skrev på Twitter at «Sophia ble revet med, Det var ikke noe resten av oss forventet og det er ikke noe du kommer til å se igjen på våre konserter».

25. april 2022 kommer bandet til Norge for å varme opp for Tool i Oslo Spektrum.

