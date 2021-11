Europa mangler gass

Med et Europa avhengig av importert gass og et Russland som sørger for nær 40 prosent av den importen, har Putin et forhandlingskort.

NTB

Europa opplever en faretruende mangel på gass. En kald vinter kan gjøre situasjonen enda verre, og det er frykt for at Russland kan prøve å utnytte situasjonen.

President Vladimir Putin har lovet å hjelpe med å fylle europeiske gasslagre i det energiprisen fyker oppover, men knapphet og politiske spenninger har fortsatt å ryste energimarkedene.

Prisene har dermed holdt seg høye, og næringslivet har sett seg nødt til å sende kostnadene videre til forbrukere som får høyere regninger. Det bidrar til økt inflasjon.

Russland blir anklaget for å forsøke å utnytte den ustabile situasjonen til å presse fram en rask åpning av Nord Stream 2, en russisk gassledning under Østersjøen. Ledningen avventer tysk godkjenning og er møtt med sterk kritikk fra Ukraina, USA og flere andre.

Med et Europa avhengig av importert gass og et Russland som sørger for nær 40 prosent av den importen, har Putin et forhandlingskort. Han har sagt at den nye gassledningen allerede er fylt opp, og kan bidra med gass allerede «dagen etter» den er godkjent.

Direktør Jeremy Weir i det ledende energihandelsselskapet Trafigura sa tirsdag til Financial Times at det er reell fare for at det kan bli strømavbrudd i Europa dersom vinteren blir kald og ingenting skjer.