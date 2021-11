Musk selger aksjer for nær en milliard dollar – Tesla saksøkes av JPMorgan

Tesla og SpaceX-sjef Elon Musk har solgt aksjer til en verdi av nær 1 milliard dollar.

NTB

Tesla-sjef Elon Musk har solgt over 934.000 aksjer verdt 930 millioner dollar. Samtidig kom nyheten om at JPMorgan saksøker Tesla for 162,2 millioner dollar.