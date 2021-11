Biden: USAs syn på Taiwan er uendret

NTB

USAs syn på kinesisk suverenitet og Taiwan-spørsmålet er uendret, sier president Joe Biden etter å ha sagt at Taiwan er uavhengig.

– Taiwan er uavhengig. Taiwan tar sine egne beslutninger, svarte Biden på en reise i delstaten New Hampshire tirsdag da han fikk spørsmål om USAs syn på Taiwan.

Uttalelsen falt dagen etter at han hadde hatt et flere timer langt videomøte med Kinas president Xi Jinping. Like etter tirsdagens uttalelse, henvendte presidenten seg til journalistene igjen og sa at han ikke mente at det var noen endring i Taiwan-politikken.

– Vi kommer ikke til å endre vår politikk i det hele tatt. Vi oppfordrer ikke til uavhengighet. Vi oppfordrer dem til å gjøre akkurat det som Taiwan-loven krever. Det er det vi gjør. La dem bestemme seg, sa Biden.

Taiwan-loven i USA slår fast at USA ikke anerkjenner Taiwans uavhengighet, men at USA er forpliktet til å hjelpe øya med å forsvare seg. Dette er kjent som «strategisk tvetydighet», der USA hjelper Taiwan med å bygge opp øyas forsvar, men uten å love å hjelpe øya hvis den skulle be om hjelp.

Det er tredje gangen at Biden nylig har uttalt seg uklart om USAs Taiwan-politikk. I oktober ble Biden spurt om USA kan komme til å bistå Taiwan med å forsvare øya mot Kina.

– Ja, vi har en forpliktelse, svarte Biden.

I august kom han med en lignende kommentar.

I begge tilfellene sendte Det hvite hus deretter ut oppklarende uttalelser om at USAs politikk ikke er endret.