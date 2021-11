Biden og Xi planlegger samtaler om våpenkontroll

USAs president Joe Biden møtte mandag Kinas president Xi Jinping via videosamtale. Foto: Ding Lin / Xinhua via AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping er enige om å planlegge samtaler for å diskutere våpenkontroll.

– President Biden diskuterte behovet for våpenkontroll med president Xi, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan dagen etter at de to presidentene hadde gjennomført et flere timer langt videomøte.

– De to lederne er enige i at vi skal sette i gang samtaler, sier Sullivan videre.

Bidens forgjenger Donald Trump hadde i sin presidentperiode et ønske om at Kina måtte omfattes av våpenkontrollsamtaler mellom USA og Russland. Biden virker mer interessert i bilaterale samtaler.

– Det er ikke det samme som det vi har i den russiske sammenhengen med formell våpenkontrolldialog og som er langt mer moden og har en mye dypere historisk bakgrunn, sier Sullivan.

– Det er mindre modenhet knyttet til dette i forholdet mellom USA og Kina, men de to lederne diskuterte disse sakene og det påhviler oss nå å tenke på den mest produktive måten å gå videre med dette på, sier Sullivan.