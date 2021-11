Yellen: USA kan stange i gjeldstaket om en måned

Finansminister Janet Yellen ber Kongressen handle raskt for å unngå at USA misligholder sin statsgjeld. Arkivfoto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

USAs finansminister Janet Yellen advarer om at landet kan nå gjeldstaket igjen 15. desember. Hun ber Kongressen ta grep snarest mulig.

I et brev til kongressledere tirsdag, skrev Yellen at finansdepartementet trolig vil gå tomt for handlingsrom til å kunne fortsette å finansiere det føderale statsapparatet etter 15. desember.

Yellen oppfordrer derfor Kongressen til å ta tak i gjeldstaket raskt, for å unngå at USA misligholder sin enorme gjeld.

– For å ivareta tilliten og USAs kredittverdighet, er det ytterst nødvendig at Kongressen øker eller opphever gjelddsgrensen så fort som mulig, skriver hun.

Datoen hennes er noe senere enn 3. desember, som var datoen hun oppga i et brev til Kongressen 18. oktober. I oktoberbrevet var datoen slått fast på grunnlag av at Kongressen da nylig hadde vedtatt en heving av gjeldstaket på 480 milliarder dollar, i over kant av 4.170 milliarder kroner.

Vedtaket i oktober dreide seg om en midlertidig avtale for å gi Kongressen tid på seg til å gå nye runder i et forsøk på å enes om en løsning for finansiering av statlig virksomhet, samt betingelser for ny oppjustering av gjeldstaket.

Uten enighet vil det være reell risiko for at USA misligholder statsgjelden, med kaos i internasjonale finansmarkeder og tapt kredittverdighet som resultat. Uten noen løsning, kan noen offentlige tjenester, som blant annet utstedelse av sjekker til sosialhjelp, stoppe opp.