– Hadde EU vært en stormakt, som de hevder, hadde de klart å håndtere slike spenninger

Kanskje burde EU ha tilbudt Hviterussland mer, så de ikke valgte Russland, sier statsviter og utenrikspolitikk-ekspert Asle Toje.

Spenningen er stor mellom EU og Hviterussland etter at sistnevnte har gjort det enklere for migranter å komme til landet, og beskyldes så for å hjelpe disse over grensa til EU-landene Polen, Litauen og Latvia. Særlig Polen har på sin side svart med å øke tilstedeværelsen av militært personell ved grensen.

EU mener migrantkrisen dette har skapt, er Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenkos hevn for sanksjonene EU har gitt Hviterussland siden det omstridte presidentvalget i august 2020, hvor Lukasjenko ble gjenvalgt.

EU har derimot fortsatt med sanksjoner, og mandag denne uken bestemte EUs utenriksministre å innføre en femte sanksjonspakke. Dette for å slå tilbake mot Hviterusslands umenneskelig og ulovlig praksis, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell, ifølge NTB.

Hviterussiske myndigheter har offentliggjort dette bildet som skal vise polske grensevakter som bruker vannkanoner mot migranter på hviterussisk side av grensen.

Lukasjenko treffet et sårt punkt

Statsviter og ekspert på utenrikspolitikk, Asle Toje, sier EU står i en umulig situasjon.

– Erfaringsmessig vet vi at sanksjoner sjelden fungerer. De bare irriterer myndigheter og plager folket, men EU har egentlig intet annet valg, sier Toje til ABC Nyheter.

Asle Toje mener konflikten har vist at EU ikke er den stormakten de hevder at de er.

I tillegg har Lukasjenko truffet EU på et sårt punkt mener han. EU har nemlig ikke klart å leve opp til sitt eget standpunkt på innvandring, og det kommer frem i denne krisen, sier Toje.

– EU signaliserer en humanitær innvandringspraksis som de ikke lever opp til. EU bygger gjerder for å hindre folk i å søke asyl, som trolig vil innvilges. EU har sånn sett satt seg i sjakk matt på asylområdet.

– Denne konflikten har også vist at EU ikke er den stormakten de hevder at de er, sier Toje.

– EU hevder at de er en stormakt. Hadde de vært det, hadde de klart å håndtere slike spenninger og konflikter, sier han.

Beste mulighet hadde vært gjennom Moskva

Toje tror EUs beste mulighet for å avspenne konflikten hadde være å gå gjennom Moskva, men EU kjører også på med sanksjoner mot Russland, og så lenge EU er låst til sitt sanksjonsregime tror ikke statsviteren at EU kommer noen vei.

Aleksandr Lukasjenko har en viktig alliert i Russlands Vladimir Putin. Foto: Sjamil Zhumatov / AP / NTB

– EU kunne kanskje sluppet opp noen sanksjoner mot Russland for å få hjelp med Hviterussland, men kommer ikke til å gjøre det.

– Er det noe EU kunne gjort i forkant av konflikten for å unngå en konflikt i utgangspunktet?

– Man kan jo spørre seg om det var lurt å ikke integrere det hviterussiske regimet, slik at har blitt helt avhengige av Russland da, sier Toje.