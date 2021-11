Russlands forsvarsdepartement erkjenner å ha ødelagt satellitt

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks to Mali's Foreign Minister Abdoulaye Diop during their talks in Moscow, Russia, Thursday, Nov. 11, 2021. (Yury Kochetkov/Pool Photo via AP)

NTB

Det russiske forsvarsdepartementet innrømmer å ha gjennomført en våpentest der de ødela en gammel satellitt.

– Det russiske forsvarsdepartementet har gjennomført en vellykket test, og resultatet er at det russiske romfartøyet Tselina-D, som har vært i bane siden 1982, er ødelagt, uttalte forsvarsdepartementet.

Meldingen fra departementet i Moskva kom kort tid etter en uttalelse fra landets utenriksminister Sergej Lavrov, som ble tolket som om han avviste at testen hadde funnet sted

– Å erklære at Den russiske føderasjonen skaper fare for fredelig bruk av verdensrommet er mildest talt hyklersk, sa Lavrov under en pressekonferanse i Moskva, og føyde til at det «ikke er noen sannhet» bak meldingene.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasas leder Bill Nelson sa mandag at Russland hadde testet et anti-satellittvåpen på en av sine gamle satellitter, og at mannskapet på Den internasjonale romstasjonen hadde forberedt evakuering på grunn av vrakgodset etter eksplosjonen.

Selskapet LeoLabs som sporer romsøppel og vrakgods i verdensrommet, opplyste også til BBC at deres radaranlegg på New Zealand hadde registrert en mengde vrakgods der en satellitt fra Sovjet-tiden tidligere hadde vært.