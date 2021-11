Politi og soldater tar kontroll etter fengselsdrap i Ecuador

NTB

Politi og soldater skal overta sikkerhetsansvaret i Ecuadors fengsler på ubestemt tid etter at sammenstøt mellom gjenger nok en gang har ført til mange drepte.

Minst 68 innsatte ble drept og 25 såret i sammenstøt mellom gjenger i fengselet Guayas N1 i havnebyen Guayaquil i helgen.

Mandag kunngjorde myndighetene at rundt 500 politifolk og like mange soldater nå er utplassert ved dette fengselet. President Guillermo Lasso varslet at politi og soldater skal overta ansvar for orden og sikkerhet både i og utenfor landets øvrige fengsler.

Vold oppstår jevnlig i landets overfylte fengsler. I slutten av september ble 118 innsatte drept i en blodig gjengkrig i Guayaquil, i det myndighetene har kalt den verste massakren i landets fengselssystem.

I juli ble 21 innsatte drept i opprør i fengsler i Guayaquil og Cotopaxi. I februar ble 79 fanger drept i sammenstøt mellom rivaliserende gjenger i flere fengsler.

Mange fengsler i Ecuador kontrolleres av narkotikabander, og flere fengslede narkobaroner kontrollerer sine organisasjoner fra cellene.