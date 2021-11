Kvinne ba myndighetene ta vare på hunden hennes – så drepte de den

Karantene-sjokk i Kina:

Mens kvinnen var på et karantenehotell, brøt lokale helsearbeidere i Kina seg inn i leiligheten hennes og slo i hjel hunden hun hadde bedt dem ta vare på.

Hendelsen skjedde i Shangrao, i Jiangxi-provinsen øst i Kina. Kvinnen fortalte om den traumatiserende hendelsen på det kinesiske sosiale mediet Weibo, ifølge South China Morning Post.

Hele hennes boligblokk hadde fått beskjed om å gå i karantene på et lokalt hotell. Kvinnen fikk ikke lov til å ta med seg hunden sin til karantenehotellet og ba lokale helsearbeidere om å se til hunden, mens hun var i karantene.

Så dramaet på overvåkningskamera

Samme ettermiddag kunne hun via overvåkningskameraene i leiligheten se direktebilder av at folk tok seg inn i leiligheten og slå hunden med en jernstang.

– Hunden løp inn i et annet rom og ut av syne av kameraet, men man kunne høre klynking. Etter noen få minutter tok de ut gule plastsekker og sa at de skulle fjerne hunden, skrev kvinnen i posten, som senere har blitt slettet fra det sosiale mediet.

Dyreeiere i harnisk

Etter at innlegget vekket mye harme i landet, har lokale myndigheter gått ut og beklaget hendelsen. De bedyret at de aktuelle ansatte hadde fått en reprimande og var satt til andre oppgaver. De bedyret også at de hadde kommet til en enighet med kvinnen.

Til tross for beklagelsen er dyreeiere i verdens mest folkerike land i harnisk. Det er kun få uker siden en kvinne i Chengdu, sør i landet, meldte at kattene hennes hadde blitt avlivet av lokale myndigheter mens også hun satt på et karantenehotell. Også i september meldte en kvinne nordøst i landet at kattene hennes var avlivet etter at de testet positivt på covid-19.

Ingen nasjonal strategi

I flere av hendelsene har smittevern blitt brukt som forklaring på hvorfor dyrene ble avlivet, men ifølge avisen har ikke myndighetene noen strategi for hva som skal skje med dyrene til personer som er smittet eller i karantene. Det er heller ikke bevist at kjæledyr kan spre viruset til andre mennesker.

Kina har lagt seg på en linje med nulltoleranse mot coronasmitte, som har skapt store forstyrrelser i kinesernes dagligliv. Store deler av befolkningen har blitt vant til karantener, obligatorisk testing, og reiserestriksjoner.

Nå har kritikken også nådd nasjonale myndigheter. Den statlige nyhetskanalen CCTV, som er styrt av statlige myndigheter, har kritisert lokale myndigheter som har avlivet kjæledyr til personer som enten er smittet eller i karantene.

– Stadig flere personer har kjæledyr og behandler dem som livspartnere. Hvordan et samfunn behandler dyr, sier noe om hvor sivilisert de er, skal ha blitt sagt i nyhetsreportasjen.