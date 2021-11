Biden og Xi skal forsøke å dempe spenningen

Kinas president Xi Jinping har ikke vært i utlandet siden koronapandemien rammet for snart to år siden, men han har snakket med president Joe Biden på telefon. Mandag skal de to ha en videosamtale og forsøke å bedre det anstrengte forholdet mellom de to landene. Dette bildet er fra da Biden var visepresident og møtte Xi i 2013.

NTB

Joe Biden og Xi Jinping vil nå forsøke å bedre forholdet mellom USA og Kina, blant annet knyttet til Taiwan og andre stridsspørsmål.

Mandag skal de to presidentene ha en videosamtale, men ingen av dem har på forhånd vist tegn til kompromissvilje.

Xi har ikke vært i utlandet siden koronapandemien rammet, men han har snakket med den amerikanske presidenten to ganger på telefon siden Biden flyttet inn i Det hvite hus i januar.

– Som ansvarlig global leder vet vi at det er viktig å holde kommunikasjonskanaler åpne, sier en høytstående tjenesteperson i Biden-administrasjonen foran mandagens samtale.

Ønsker felles vern

– Konkurransen mellom USA og Kina bør ikke lede til konflikt, legger vedkommende til.

– Presidenten kommer til å gjøre det klart at han ønsker å etablere et felles vern mot feilberegninger og misforståelser, sier tjenestepersonen.

Samtalen mellom de to lederne skal etter planen finne sted klokka 19.45 lokal tid i Washington, klokka 1.45 natt til tirsdag norsk tid. Det er ventet at den vil pågå i flere timer.

Forsuret under Trump

USAs forhold til Kina ble kraftig forsuret under president Donald Trump, som gikk til handelskrig og ga kinesiske myndigheter skylden for koronapandemien.

Selv om tonen nå er bedre, har Taiwan på nytt blusset opp som stridsspørsmål. Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan fullt selvstyre, men Kina insisterer på at øya er en del av Kina og truer med invasjon dersom Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

USA har siden 1979 anerkjent at Taiwan er en del av Kina, og det samme har Norge siden 1971. Kun et fåtall mindre land anerkjenner Taiwans suverenitet.

Militær aktivitet

Kina har de siste årene trappet opp sine militære aktiviteter til sjøs og i luftrommet rundt Taiwan, til protester fra USA som til tross for beslutningen i 1979 er en nær militær alliert med regimet i Taipei.

Kinas utenriksminister Wang Yi ga klart uttrykk for hvordan han ser på dette da han nylig møtte sin amerikanske motpart Antony Blinken.

– Enhver støtte til de taiwanske uavhengighetsstyrkene undergraver freden i Taiwanstredet og vil til slutt bare slå tilbake som en bumerang, sa han.

En talsmann for kinesisk UD ga likevel uttrykk for håp om at samtalen mellom Biden og Xi kan bidra til et bedre forhold mellom de to land.

– Vi håper at USA vil gå i samme retning som Kina slik at vi kan komme overens, sa Zhao Lijian.