Tre døde og over 450 skadd som følge av skorpionstikk

Giften fra Androctonus-skorpionen kan drepe et voksent menneske på under en time.

Kraftig regnvær i byen Aswan i Egypt har ført til at flere skorpioner er blitt skylt opp på land og så kommet seg inn i husene til folk.

Dette har ifølge BBC ført til at over 450 mennesker er skadet og tre personer er døde som følge av skorpionstikk.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

I Egypt er skorpioner i familien Androctonus utbredt. Disse skorpionene er blant de dødeligste i verden, og giften fra en Androctonus-skorpioner kan drepe et voksent menneske på under en time.

Myndighetene har anbefalt folk å holde seg hjemme og unngå steder med mange trær.

BBC skriver at Egypt har hastesendt ekstra doser med motgift til medisinske sentre i landsbyer særlig utsatt for regnværet. Leger i området har også blitt satt til å prioritere skorpionstikk over vaksinering.