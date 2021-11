Ny børs har åpnet i Beijing

NTB

Mandag åpnet handelen på Beijing Stock Exchange, Kinas nye børs.

Børsen skal supplere de to største børsene i Shanghai og Shenzhen ved å rette seg mot små og mellomstore bedrifter, som lenge har slitt med å hente inn finansiering fra banker

I kinesiske medier meldes det at flere nye aksjer steg med mer enn 30 prosent etter åpning. Kursene vil ikke kunne øke eller falle med mer enn 30 prosent på samme dag på børsen, men det har blitt meldt at et unntak gjelder for åpningsdagen.

Handelen ble midlertidig stanset for ti aksjer mandag, etter at kursen hadde steget med mer enn 60 prosent, ifølge statlige medier.