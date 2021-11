Barn døde etter fall fra leilighet i Stockholm

NTB

Et foreldrepar i Stockholm er pågrepet, mistenkt for å ha knivstukket to barn og deretter kastet dem ned fra en balkong eller et vindu i 15 meters høyde.