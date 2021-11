Eksperter: Derfor er vaksinerte mindre smittsomme enn uvaksinerte

De siste månedene har stadig flere fullvaksinerte blitt smittet. Det er likevel én viktig forskjell i måten viruset overføres til andre på, viser studier.

Mange har spurt seg hvordan det kan ha seg at selv fullvaksinerte kan bli smittet.

Er det fordi vaksinene ikke er så effektive og gir så god beskyttelse som det blir hevdet. Eller er de nye mutasjonene så smarte at de klarer å trenge gjennom immunforsvaret selv hos fullvaksinerte.

Og betyr det for eksempel at coronapass bare gir en falsk trygghet.

I Danmark får vaksinerte dansker nå grønt lys i coronapasset, vel vitende om at det er kjennsgjerning at også disse risikerer å bli smittet, og smitte andre.

Men forskere peker på flere vesentlige faktorer som taler for at det er åpenbare fordeler ved å være vaksinert, også i forhold til faren for å være smittebærende.

– Selv om du blir smittet, får du mindre virus

– Selv om du blir smittet, får du mindre virus. Selv når forskere har undersøkt virus fra en vaksinert person, viser det seg å være svekket i en slik grad at det er vanskelig å dyrke i laboratoriene. Man kan også se i enkelte studier at mengden virus avtar raskere og at viruset som den vaksinerte har, er svakere, forklarer avdelingsleder Palle Valentiner-Branth fra Statens Serum Institut (SSI), til EkstraBladet.

Den danske forskeren og nåværende generaldirektør for det danske helseforetaket, avviser at det å gi vaksinerte danske grønt coronapass, gir en falsk sikkerhet. Det samme gjør direktør i SSI, Henrik Ullum.

Under en pressekonferanse viste han til helt nye data fra England som viser at vaksinerte sprer mindre smitte. Denne studien fra The New England Journal of Medicine ble publisert 28. oktober, og fulgte 144 525 helsearbeidere og 194.362 av deres nærmeste kontakter der de bor.

– Mengden virus er lavere hos vaksinerte



Statens Serum Institut mener flere studier indikerer at vaksinerte løper en langt mindre risiko enn uvaksinerte både når det gjelder å selv bli smittet, og å overføre smitte videre til andre.

– Det er gjort noen studier i Israel som tyder på at dersom du blir smittet selv om du er vaksinert, for eksempel to måneder før, er mengden virus hos de smittede lavere hvis du sammenligner med en som ikke er vaksinert. Man fant også ut at det er større risiko for å smitte et familiemedlem dersom man er uvaksinert sammenlignet med om man er vaksinert, forklarer Palle Valentiner-Branth.

Han mener dette underbygger at risikoen for at vaksinerte smitter andre, er liten, men at risikoen er økende jo lenger tid det har gått siden man fikk den siste vaksinen. I tillegg kan det også ha betydning hvilken variant av coronaviruset du er smittet av.