Ofret japansk prinsessetittel for kjærligheten – nå har Mako flyttet til New York

NTB

Japans tidligere prinsesse, Mako Komuro, byttet søndag ut eldgamle keiserlige ritualer med New York da kun søndag ankom byen med sin ektemann Kei Komuro.

Paret giftet seg i Tokyo forrige måned, etter år med tabloidsladder. Prinsessen skal ha slitt med posttraumatisk stresslidelse på grunn av mediedekningen.

I tråd med reglene måtte Mako si fra seg sin kongelige status da hun giftet seg med en menigmann. Regelen er kontroversiell, ettersom den ikke gjelder for mannlige medlemmer av familien.

Ryktene om flyttingen til USA har pågått lenge, og de to 30-åringene steg søndag om bord på et rutefly som tok dem fra den japanske hovedstaden til New York, hvor Kei Komuro jobber.

Oppstusset rundt paret og flyttingen har ført til flere sammenligninger med et annet par, nemlig Storbritannias prins Harry og hertuginne Meghan.