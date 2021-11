Dronning Elizabeth måtte stå over minnemarkering

NTB

Dronning Elizabeth har ryggproblemer og deltok ikke på markeringen av Remembrance Sunday, der falne britiske soldater hedres.

– Dronningen har fått en kink i ryggen og besluttet i dag morges med stor beklagelse at hun ikke kan delta på dagens minnegudstjeneste, heter det i en kunngjøring fra Buckingham Palace.

Den 95 år gamle monarken har de siste ukene tatt det med ro etter råd fra legene. Flere opptredener er avlyst, noe som har ført til spekulasjoner om dronningens helse.

Etter planen skulle dagens markering av Remembrance Sunday, der britenes minnes sine falne soldater, være hennes første offentlige opptreden etter sykehusbesøket. Dette er en markering hun i alle år tidligere har deltatt på.

Den store markeringen holdes ved krigsminnesmerket Cenotaph i Whitehall i London.

På sykehus

Den britiske dronningen tilbrakte 20. oktober sin første natt på sykehus på åtte år. Kvelden før var hun vertinne for politikere og næringslivsledere, blant dem statsminister Boris Johnson og Bill Gates, på Windsor Castle.

Buckingham Palace forsøkte først å legge lokk på sykehusbesøket, men bekreftet det ett døgn senere.

Britiske medier meldte at dronningen kun tilbrakte natten på sykehuset av «praktiske grunner» fordi det var for seint å kjøre de 42 kilometerne tilbake til Windsor.

Senere opplyste Buckingham Palace at legene hadde bedt henne om å holde seg i ro i to uker.

– Som oppfølging av et tidligere råd om at dronningen skulle hvile noen dager, har hennes majestets leger nå gitt råd om at hun bør fortsette å hvile i minst to uker, het det i en kunngjøring fra hoffet.

Måtte avlyse

Dronning Elizabeth, som kan feire 70-årsjubileum som dronning i 2022, skulle blant annet ha vært til stede under åpningen av klimakonferansen i Glasgow 1. november, men måtte nøye seg med en videohilsen.

– Historien har vist at når nasjoner samles om en felles sak, er det alltid rom for håp, sa den 95 år gamle monarken, som oppfordret deltakerne til å «heve seg over øyeblikkets politikk».

Sengeliggende var hun imidlertid ikke, for samme dag ble hun sett kjørende rundt på eiendommen sin ved Winsor-slottet.

På et bilde publisert i flere britiske medier kunne man se henne bak rattet ikledd solbriller og med et sjal rundt hodet.

