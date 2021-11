Polen vurderer å be Nato om krisemøte

NTB

Polen, Litauen og Latvia vurderer å be Nato holde krisesamtaler om den stadig mer spente situasjonen på grensa til Hviterussland, ifølge Polens statsminister.

Mateusz Morawiecki sier søndag at han og statsministrene i de to baltiske landene diskuterer hvorvidt de skal be om slike samtaler under artikkel 4 i Nato-pakten.

Artikkel 4 i Atlanterhavspakten i Nato slår fast at «partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

Bruk av artikkel 4 medfører konsultasjoner, men er likevel anvendt få ganger i forsvarsalliansens historie.

Vestlige land anklager Hviterusslands regime for å ha iscenesatt migrantkrisen på grensa til EU-landene.