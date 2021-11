Joe Biden forsøker å gjøre mye med svært lite

NTB

President Joe Biden har skyhøye ambisjoner, men et syltynt flertall. Store politiske omveltninger gjør hans forsøk på å endre USA svært vanskelig.

Å få gjennom historiske reformer, på linje med Franklin D. Roosevelts New Deal, med stadig mindre demokratisk flertall, er blitt vanskeligere - kanskje etter hvert umulig.

Rett etter at infrastrukturpakken til en verdi av 1.000 milliarder dollar ble vedtatt i forrige uke, kaster demokratene seg ut i jobben med å få gjennom den enda større velferds- og klimapakken, som er verdt 1.850 milliarder dollar.

Demokratene er ivrige etter å vise at de er i stand til å levere etter de nedslående resultatene ved flere lokalvalg i forrige uke, da de blant annet tapte guvernørvalget i Virginia.

Unison motstand

Deres kongressledere må nå prøve å lose pakken forbi massiv og unison republikansk motstand. Det ambisiøse, men risikable, forsøket er mer utfordrende enn noensinne i moderne amerikansk historie.

– Det er virkelig ingen presedens for det demokratene prøver seg på, og jeg blir ikke overrasket om de mislykkes, sier Frances Lee ved Princeton-universitetet.

– Jeg kommer ikke på noe lignende. Det vil si, jeg kan tenke på noen store vedtak, men ingen så store som dette, sier hun.

Enorm pakke

Det er ikke bare at pakken er svær. De 2.135 sidene består av så mange omfattende programmer at selv de som støtter rammeverket, har problemer med å forklare. Og det er etter at den opprinnelige pakken på 3.500 milliarder dollar er skåret ned til 1.850 milliarder.

Og demokratene må forsøke å presse den gjennom Kongressen alene, med et flertall som ikke kunne vært mindre.

Det er et problem som Roosevelt, Lyndon Johnson og andre presidenter ikke hadde.

Kongressen har ikke vært så splittet på flere tiår. Demokratene har et flertall på tre-fire mandater i Representantenes hus med til sammen 435 seter, og i Senatet er stillingen 50–50 av 100.

Nye maktsentra

Det har gitt rom for nye maktsentre, bestående av venstrefløyen, de moderate eller til og med enkeltsenatorer – som Joe Manchin fra West Virginia eller Kyrsten Sinema fra Arizona - alle med enorm innflytelse til å diktere krav om innhold og tidsplan for avstemninger.

Mens infrastrukturpakken som ble vedtatt i forrige uke, hadde noe støtte fra tilstrekkelig mange republikanere til å gå glatt gjennom både i Senatet og Representantenes hus, et sjeldent samarbeid over midtgangen, er ikke det tilfelle med velferds- og klimapakken.

– Spørsmålet er, kan jeg få alle disse stemmene? Det er en prosess, sa Biden lørdag mens han gledet seg over at iallfall en pakke var vedtatt. Han erkjente at utfordringen med å få vedtatt sentrale valgløfter i ukene framover er stor.

Flertall på over 300

Roosevelt lanserte sine New Deal-programmer i begynnelsen av sin første periode som president, midt i den store depresjonen, med et demokratisk flertall på over 300 mandater i Representantenes hus etter valgskredet i 1931.

Noen år senere fikk Lyndon B. Johnson gjennom sine Great Society-reformer med et nesten like stort flertall.

Og i motsetning til nå kunne demokratenes ledere også regne med støtte fra noen liberale republikanere for iallfall deler av programmene.

– Vi har ikke valgskred lenger. Så kravet om at myndighetene må trå til, er mye større, sier professor Sarah Binder, som er kongressekspert ved George Washington University.

Mens Ronald Reagan fikk hjelp av noen demokrater til å få gjennom lovgivning om budsjettbalanse i 1981, er den partipolitiske polariseringen langs geografiske, kulturelle og politiske linjer langt med uoverstigelig i dag, noe som tvinger nyere administrasjoner til å måtte presse gjennom reformer alene.

Barack Obama fikk gjennom helsereformen som fikk navnet Obamacare, i en avstemning som gikk nesten helt etter partilinjer, men likevel med et mye større flertall enn Biden har i dag. På et tidspunkt hadde demokratene 60 av de 100 senatorene.

Spesiell prosess

Den første versjon av helsereformen ble imidlertid bare vedtatt ved hjelp av en spesiell prosess der det bare kreves rent flertall, såkalt reconciliation process. Vanligvis trengs det støtte fra 60 senatorer for å få en sak til behandling og unngå filibuster-hinderet.

Det er denne prosessen demokratene og Biden må bruke nå også.

Donald Trump klarte ikke å avskaffe Obamacare da republikanerne hadde flertall i hans første år som president, takket være John McCain. Partiet fikk imidlertid vedtatt kraftige skattekutt med samme prosess som demokratene nå bruker for å få gjennom Bidens pakker.

Lederen for demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, er fast bestemt på å presse gjennom den store pakken med et minimalt flertall allerede i neste uke.

– Vi må ha blikket fast festet på premien, slik John Lewis pleide å si, skrev hun søndag til sine kolleger, idet hun refererte til den avdøde kongressmannen og borgerrettighetskjempen.

Syltynne flertall

Men de få konservative demokratene i Huset, de såkalte moderate, er motvillige, samtidig som resten av partiet, inkludert venstrefløyen, har vist vilje til å kompromisse.

Terrenget er vanskeligere i Senatet. Flertallsleder Chuck Schumer er den første på flere tiår som må navigere med en 50-50-splittelse i en situasjon der en opprørsk senator kan avgjøre alt, og der det ikke fins politikere som krysser over fra den andre siden.

Han må ha med seg samtlige demokrater, og selv da er han avhengig av visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme for å få flertall. Hun har den stemmen i egenskap av å være Senatets president.

Det blir ikke lettere etter at infrastrukturpakken nå er vedtatt. De progressive demokratene holdt tilbake sine stemmer for den pakken til velferds- og klimapakken var vedtatt, fordi de var redd for at de moderate da ville miste interessen og stemme imot den store pakken. Nå er det pressmiddelet borte.

Bruke sin makt

Nå vil Joe Manchin, som er fra kullstaten West Virginia, bruke sin makt til å fjerne alt fra pakken han ikke liker, blant annet tiltak mot klimaendringer og et nytt program for foreldrepermisjon.

På den andre siden av midtgangen tok republikanernes leder Mitch McConnell opp igjen sine angrep på pakken som han kaller en orgie i skjødesløs skattlegging og bruk av penger. Han påstår at Biden ikke har mandat til sine forslag.

– Jeg tror ikke det amerikanske folk er interessert i å se denne typen gå lenger, sa McConnell mandag.

Lee sier at det vil være en enorm prestasjon om demokratene klarer å få Bidens pakke gjennom. Og hvis ikke det går, blir det både gråt og tenners gnissel på partiets grunnplan.