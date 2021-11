Fem drept, mange såret i protester i Sudan

NTB

Fem mennesker ble drept og flere såret da soldater skjøt med skarpt og brukte tåregass mot demonstranter i flere byer i Sudan lørdag.

Det var store demonstrasjoner både i Khartoum, Omdurman og flere andre byer mot militærjuntaen som tok makten i forrige måned.

Sentralkomiteen for leger i Sudan sier at de militære også tok seg inn i Arbaeen-sykehuset og angrep leger, sivile og pårørende.

Sudan har vært preget av demonstrasjoner og uro etter at landets militære, under ledelse av general Abdel Fattah al-Burhan, grep makten i et kupp 25. oktober og satte statsminister Abdalla Hamdok og en rekke andre sivile politikere i husarrest.

Torsdag strammet general Burhan grepet om makten og utnevnte seg selv til leder for et overgangsråd som skal styre landet.