Danmarks regjering vil begrense alkoholsalg i utelivet

NTB

Den danske regjeringen har lagt fram et forslag om å begrense salget av alkohol for å gjøre utelivet tryggere.

Ifølge forslaget skal alkoholsalg forbys i butikker mellom klokka 24 og 5 i typiske utelivsstrøk som Jomfru Anes Gade i Aalborg, Gothers gade i København og andre nattelivssoner.

Forslaget er et av flere som har til hensikt å skape tryggere forhold i utelivet nattetid, skriver Politiken. Restauranter får også påbud om godkjente dørvakter, og politiet får myndighet til å bortvise folk som skaper utrygghet.

Statsminister Mette Frederiksen sier at alle er interessert i at det drikkes mindre, og at man går bort fra «en drikkekultur der folk går fra sans og samling».

– En slik kultur har også sammenheng med vold, som kan oppstå fordi folk rett og slett er for påvirket, sier hun.

Forslaget innebærer en delvis tilbakerulling av liberaliseringen i 2005, da det ble åpnet for å selge alkohol til alle døgnets tider.