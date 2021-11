Forfatteren Wilbur Smith er død

NTB

Den sørafrikanske forfatteren Wilbur Smith, kjent for dramatiske fortellinger om det afrikanske kontinent, døde hjemme i Cape Town lørdag, 88 år gammel.

Med 49 romaner bak seg siden den første «When the Lions Feed» i 1964, om en ung gutt som vokser opp på en kvegfarm, er han blitt et kjent navn i litteraturen over hele verden.

Bøkene hans er trykt i 140 millioner eksemplarer og oversatt til 30 språk, og noen av dem er også filmet.

Smith leste seg grundig opp på historisk bakgrunn og oppsøkte selv omgivelsene som ga stoff til romanene hans. Han var en ivrig storviltjeger, dykker og fjellklatrer og jobbet en tid i en gullgruve for å få erfaring til en av sine bøker.

Et av hans mest kjente verker er Courtney-serien som dekker flere generasjoner gjennom tre århundrer, fra de første britene opprettet koloniene i det sørlige Afrika til den amerikanske borgerkrigen og apartheid i Sør-Afrika.

Men det var Taita, hovedfiguren i hans egyptiske serie som sto hans hjerte nærmest, og boka «River God» er fortsatt en av de mest kjente og populære.

«I hans 49 romaner har han tatt oss med til gullgruvene i Sør-Afrika, sjørøveri i Indiahavet, nedgravde skatter på tropiske øyer, konflikter i Arabia og Khartoum, oldtidens Egypt, Tyskland og Paris under annen verdenskrig, India, det amerikanske kontinent og Antarktis, og vi har møtt skruppelløse diamantsmuglere, slavehandlere og storviltjegere i Afrikas jungler og bush», heter det i en kunngjøring på Wilbur Smith Books' nettside.

Den britiske avisa Daily Mail skriver at det er et under at bøkene til Smith, beskrevet som den ultimate action-forfatteren, fortsatt i dag har appell når man tar i betraktning «den politisk ukorrekte virvelen av sex, vold, vilkårlig kvinneforakt, storviltjegere, gruvedrift, storbrystede kvinner og nedslaktede dyr» i bøkene hans.

Wilbur Smith ble født i 1933 i det som da var Nord-Rhodesia, nå Zambia, på sine britiske foreldres vidstrakte ranch, der han ble godt kjent med Afrikas skoger, åser og savanner.

Han studerte ved Rhodes-universitetet i Sør-Afrika og jobbet en periode som regnskapsfører før suksessen med hans første bok førte til at han ble forfatter på heltid.