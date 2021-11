Johnson: Et stort skritt framover

NTB

Slutterklæringen fra klimatoppmøtet er et stort skritt framover, men det er likevel mye mer som må gjøres, sier britenes statsminister Boris Johnson.

– Det er enormt mye mer å gjøre i årene framover, sa Johnson etter at slutterklæringen fra Cop26 var vedtatt i Glasgow lørdag kveld.

– Men dagens avtale er et stort skritt framover, og noe som er avgjørende, vi har nå den første internasjonale avtalen om å fase ned kull, og et veikart for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, framholdt han.

Johnson, hvis regjering var vert for toppmøtet, sa at verdens nasjoner var invitert til å komme sammen for planeten, og de svarte på appellen.

– Jeg håper vi kan se på Cop26 som begynnelsen på slutten for klimaendringer, og jeg vil fortsette å jobbe uten pause for det målet, lovte han.