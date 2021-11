Virolog advarer mot covid-pille: – Jeg kan ikke forestille meg noe farligere

Forrige uke jublet Storbritannias helseminister over at dem, som første i verden, har godkjent pillen Molnupiravir som medisin mot coronaviruset.

Harvard-virolog går ut og advarer mot bruken av den nye corona-pillen, Molnupiravir, som nylig ble godkjent i Storbritannia. Virologen frykter at pillen øker risikoen for at farligere varianter oppstår.

Forrige uke feiret Storbritannia over å kunne offentliggjøre at de har godkjent det første medikamentet til hjemmebruk mot covid-19.

– Dette er en historisk dag for landet vårt. Storbritannia er nå det første landet i verden som godkjenner en coronamedisin som kan tas hjemme, sa helseminister Sajid Javid forrige torsdag.

Kan gjøre vondt verre

Nå går Harvard-virolog William Haseltine ut og advarer mot bruken av medisinen produsert av en av verdens største farmasøytiske selskaper, Merck Sharp & Dohme. Ifølge Haseltine kan medikamentet gjøre vondt verre i kampen mot coronaviruset, skriver det akademiske tidsskriftet Science magazine.

Virolog William A. Haseltine advarer mot bruken av covid-pillen Molnupiravir. Les mer Lukk

Molnupiravir fungerer ved å forstyrre kopieringen av RNA og dermed begrense virusets evne til å reprodusere seg selv. RNA er molekyler i cellen som spiller en sentral rolle i produksjonen av proteiner og reguleringen av hvilke gener som slås av og på. Det finnes ulike typer RNA, hvor den mest kjente er mRNA, og både Pfizer- og Moderna-vaksinen er mRNA-vaksiner.

En potensiell bombe

Haseltine hevder at det er nettopp denne funksjonen som gjør Molnupiravir til en potensiell bombe. Virologen, som er mest kjent for sitt banebrytende arbeid med HIV og det menneskelige genomet, frykter at medikamentet kan forårsake at nye og farligere varianter oppstår hos den syke.

– Du velger å sende et medikament ut i samfunnet som kan forårsake mutasjon, i en tid hvor vi er bekymret for varianter. Jeg kan ikke forestille meg noe farligere, skriver Haseltine i et innlegg i Forbes Magazine.

Medikamentet, slik helseminister Javid beskrev, er ment til å kunne utskrives og tas hjemme. Ifølge Haseltine er nettopp dette den største fallgruven. Virologen påpeker at ikke alle gjennomfører behandlinger de blir bedt om å ta hjemme. Frykten hans er at folk, slik mange gjør med antibiotika, vil slutte å ta medisinen så snart de merker markant forbedring, til tross for at instruksene er å ta alle pillene de har fått utskrevet. Pasienten vil da gå bærende på et virus som har langt lettere for å mutere.

– Dersom jeg hadde som formål å skape en ny og farligere variant i mennesker, så hadde jeg gitt dem Molnupiravir, sier Haseltine.

– Vi kan ikke holde tilbake livreddende medisin

Haseltines bekymring blir møtt med blandede reaksjoner fra andre virologer og eksperter innen smittsomme sykdommer.

– Muligheten for at dette vil generere mutasjoner er uten tvil til stede, sier ekspert innen antivirale midler Raymond Schinazi til Science Magazine.

Andre eksperter er mindre bekymret.

– Jeg tror ikke vi er i en posisjon hvor vi kan holde tilbake en livreddende medisin i fare for at noe muligens kan skje, sier ekspert innen viral evolusjon Aris Katzurakis ved Oxford University til Science Magazine.

(Saken fortsetter under bildet).

Milliardæren og Microsoft-grunnleggeren Bill Gates har spyttet 120 millioner dollar inn i pille-prosjektet, i håp om at medisinen skal bli gjort tilgjengelig i utviklingsland, hvor tilgangen på vaksiner har vært manglende. Les mer Lukk

162 mutasjoner oppsto i tidligere studie

Coronavirus er en familie av virus, som blant annet innbefatter SARS og MERS. Tidsskriftet peker på studier som tidligere har vist at coronavirus har even til å overleve i mutasjoner forårsaket av Molnupiravir. For to år siden utsatte virolog Mark Denison en rekke coronavirus for doser av medikamentet EIDD-1931, som er fremstilt på samme måte som Molnupiravir. Formålet var å teste om resistente mutasjoner ville oppstå.

Forskerne rapporterte at i to coronavirus, Murint coronavirus og MERS, forårsaket 30 runder med medikamentet at 162 forskjellige resistente mutasjoner oppsto.

Folk med nedsatt immunforsvar kan bli «jokeren»

Mikrobiolog ved Cambridge University Ravindra Gupta frykter at viruset har større potensiale for å mutere i personer som også har større sannsynlighet for å bli tilbudt medikamentet; folk med nedsatt immunforsvar.

– Det er nettopp disse personene som mest sannsynligvis vil ende opp med å ta medisinen, sier Gupta.

Storbritannia er det første landet til å godkjenne medisinen til bruk for voksne i risikogruppen, men det er ikke kjent når pillen vil gjøres tilgjengelig. Pillen skal tas to ganger daglig i fem dager ved påvist coronasmitte. De må være 18 år eller eldre, og være i risikogruppen for alvorlig sykdom for å få medikamentet.

EUs legemiddelbyrå (EMA) vurderer også coronapillen. Foreløpige tester viser at pillen svekker coronavirusets effekt i kroppen, noe som i teorien kan redusere antallet sykehusinnleggelser og dødsfall.