Eide: Et stort skritt i riktig retning

Klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) under klimatoppmøtet i COP26 i Glasgow. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er glad for at det til slutt ble vedtatt en slutterklæring på klimatoppmøtet i Glasgow.

– Klimamøtet i Glasgow har tatt oss et stort steg i riktig retning. Verdens land er enige om at vi må forsterke innsatsen for å nå 1,5-gradersmålet. Vi trenger en enda raskere overgang til fornybar energi og teknologi for å bruke den på alle samfunnsområder, sier Eide i en uttalelse.

– På veien dit må verden fase ut kull og slutte med fossile subsidier. Det er et kollektivt ansvar for alle å bidra til å sikre et levedyktig klima i framtiden. Samtidig skal vi støtte opp om de fattige landenes evne til å møte og bekjempe klimaendringene, sier han videre.

Barth Eide understreker i et intervju med NTB at det fortsatt er svært mye som gjenstår for å bremse klimaendringene.

– Det er en enorm dugnad verden må gjennom hvis man skal klare å holde oppvarmingen under 1,5 grader.

I tillegg til slutterklæringen ble det i Glasgow også enighet om nye regler for handel med klimakvoter i tråd med Parisavtalen. Norge, representert ved Barth Eide, hadde en ledende rolle i forhandlingen om dette temaet.

– Jeg må innrømme at det er fint å ha bidratt til det, sier klima- og miljøministeren.

Han har en viss forståelse for at India helt på tampen av møtet presset fram en endring i en formulering om å fase ut kullkraft. India er svært avhengig av kullkraft, og Barth Eide sier han skjønner at det ikke er mulig å fase ut alt på en gang.