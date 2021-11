Avtale vedtatt etter dramatisk sluttspurt i Glasgow

Klimamøtets leder Alok Sharma og FNs klimasjef Patricia Espinosa applauderer under avslutningen av klimatoppmøtet i Glasgow. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

NTB

En ny klimaavtale er vedtatt etter en dramatisk sluttspurt i Glasgow. Men vi står fortsatt på randen av klimakatastrofe, advarer FNs generalsekretær.

Klimatoppmøtet var ett døgn på overtid da slutterklæringen ble klubbet gjennom lørdag kveld.

– Det er en bra avtalen for verden, sa USAs klimautsending John Kerry. Han erkjente samtidig at det er noen «få problemer» med teksten som er vedtatt.

Et viktig punkt dreier seg om landenes frivillige nasjonale klimamål. Landene oppfordres nå til å skjerpe dem allerede neste år – betydelig raskere enn tidligere planlagt.

Håpet er at dette skal gjøre det mulig å nå det svært utfordrende målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Utfasing ble faset ut

Innspurten på møtet ble dramatisk da India helt på tampen krevde å endre et avsnitt om kullkraft i slutterklæringen.

I utkastet til slutterklæring var det en oppfordring om å øke tempoet i innsatsen for å fase ut kullkraft uten fangst og langring av CO2.

Indias klima- og miljøminister Bhupender Yadav ønsket i stedet ordlyden «fase ned». Flere andre land reagerte sterkt på dette, og møteleder Alok Sharma måtte be om unnskyldning.

– Jeg ber om forlatelse for hvordan denne prosessen har utviklet seg. Jeg beklager sterkt, sa den britiske ministeren, som var sterkt berørt av situasjonen.

Selv om mange mislikte det indiske forslaget, ble det godtatt. Ingen land var villige til å stanse prosessen med å vedta slutterklæringen.

– Henger i en tynn tråd

FNs generalsekretær António Guterres mener landene har tatt viktige skritt framover i Glasgow. Men han kaller avtalen et kompromiss som ikke avverger faren for klimakatastrofe.

– Dessverre var den kollektive politiske viljen ikke stor nok til å løse noen dype motsetninger, sier han.

– Vår skjøre planet henger i en tynn tråd, legger han til.

I tillegg til selve slutterklæringen ble det også enighet om nye regler for handel med klimakvoter i tråd med Parisavtalen. Norge og Singapore har hatt ledende roller i forhandlingene om dette temaet i Glasgow.

Landene i klimaforhandlingene har flere ganger tidligere gjort forsøk på å enes om disse reglene. Men inntil nå har avstanden mellom partene vært for stor.

– Klimamøtet i Glasgow har tatt oss et stort steg i riktig retning. Verdens land er enige om at vi må forsterke innsatsen for å nå 1,5-gradersmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide, som har ledet Norges delegasjon på møtet.

– Lettet og glad

Bellonas grunnlegger Frederic Hauge gleder seg over både slutterklæringen og de nye reglene for kvotehandel.

– Jeg er lettet og glad, sier Hauge til NTB.

Han er ikke overrasket over at den omstridte formuleringen om kullkraft ble svekket rett før slutterklæringen ble vedtatt lørdag. Enigheten er likevel svært viktig, understreker han.

– Uten det som skjedde i dag, ville mye av Parisavtalen vært borte, mener Hauge.

Blant de ulike miljøorganisasjonene er det svært delte meninger om utfallet av møtet. Naturvernforbundet beskriver slutterklæringen som svak.

– At vedtak fra et klimatoppmøte ikke nevner utfasing av fossil energi, er som å snakke om smittevern uten å nevne koronaviruset, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.