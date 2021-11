EU-parlamentarikere ber Serbia slutte å glorifisere krigsforbrytere

NTB

En gruppe EU-parlamentarikere ber Serbias president slutte å glorifisere krigsforbrytere og nekte for folkemordet i Bosnia på 90-tallet.

Gruppa uttaler seg to dager etter at politiet stanset menneskerettighetsaktivister fra å male over et stort veggmaleri av den dømte bosnisk-serbiske hærføreren Ratko Mladic.

Mladic ble i Haag-domstolen dømt til livstid i fengsel for sin rolle i Srebrenica i 1995, der 8.000 bosniske gutter og menn ble drept av hans soldater, den verste massakren i Europa siden annen verdenskrig.

Serbiske myndigheter nekter konsekvent for at det ble begått folkemord i Srebrenica, og de tolererer at dømte krigsforbrytere som Mladic framstilles som helter og krigere for frihet.

– Det er fullstendig uakseptabelt for et kandidatland til EU å sette inn politi for å beskytte et veggmaleri av en krigsforbryter, sier EU-parlamentarikerne.

Veggmaleriet ble raskt reparert etter at det ble kastet hvitmaling på det, og det voktes nå av maskerte menn i svarte klær som trolig hører til en av stadig flere høyreekstreme organisasjonene i landet.