Økende avskoging i brasiliansk Amazonas

Et bilde fra 2019 som viser hvordan en vei skiller nasjonalparken Tapajos fra en soyaåker i delstaten Para i Amazonas. Foto: Leo Correa / AP / NTB

NTB

Antall varslinger om hogst i brasiliansk Amazonas økte for annen måned på rad i oktober, trass i at myndighetene har lovet å begrense ulovlig hogst.

Varslene i oktober gjaldt områder på til sammen 877 kvadratkilometer, som er det høyeste tallet på fem år og 4,9 prosent høyere enn samme måned i fjor, ifølge Brasils romovervåking Deter.

Økningen følger etter to måneder med markert nedgang i antall varslinger etter regjeringens løfter om å stanse ulovlig hogst.

De nye tallene kommer på et tidspunkt da Brasil forsøker å bedre sin anseelse når det gjelder miljøvern. På klimamøtet i Glasgow sa miljøminister Joaquim Leite at de vil stanse ulovlig hogst innen 2028.

I årene 2009 til 2018, før Jair Bolsonaro ble president, ble gjennomsnittlig 6.500 kvadratkilometer avskoget i Amazonas, men det steg til 10.500 kvadratkilometer per år i Bolsonaros første to år.

Bolsonaro har vist liten tro på klimaendringer og har gått inn for å utvikle Amazonas-regionen. Globale innvendinger mot avskogingen har han avvist som et komplott for å hemme Brasils utvikling.

Hans regjering har også fratatt miljømyndighetene mye av sin beslutningskraft og løsnet på lovgivning som skulle beskytte Amazonas.