Lisa Murkowski stiller til gjenvalg som republikansk senator for Alaska, trass i motstand fra tidligere president Donald Trump. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

Republikanske Lisa Murkowski, som stemte for å dømme tidligere president Donald Trump i riksrettssaken, stiller til gjenvalg neste år som senator for Alaska.

I sin kunngjøring framhevet Murkowski sine moderate synspunkter og lovte å samarbeide over partilinjene om hun blir gjenvalgt.

Men hun får hard motstand i primærvalget fra Kelly Tshibaka, som støttes av Trump. Han har lovet full støtte til alle som vil utfordre partifeller som stemte for riksrett etter kongresstormingen 6. januar.

Murkowski er den eneste republikanske senatoren som stemte for riksrett som står overfor gjenvalg neste år. Hvordan det går med henne, blir et viktig signal om Trumps fortsatte innflytelse over partiet.

I tillegg til at hun stemte for riksrett, gjorde Murkowski det også klart etter kongresstormingen at hun mente Trump måtte gå.

– Jeg vil at han trekker seg. Jeg vil ha ham ut. Han har gjort nok skade, sa hun til Anchorage Daily News.

Murkowski har vært i Senatet siden faren hennes, senator Frank Murkowski utpekte henne som etterfølger i 2002 etter at han var valgt til guvernør. I 2010 tapte hun primærvalget, men stilte opp som uavhengig kandidat og vant.

Murkowski kunngjorde at hun stiller til gjenvalg kort etter at hun var blant 19 republikanske senatorer som stemte for president Joe Bidens store infrastrukturpakke.