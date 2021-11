Barth Eide om klimaenighet: – Jeg er realistisk optimist

NTB

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har tro på at landene på klimatoppmøtet i Glasgow blir enige om en slutterklæring lørdag.

– Jeg oppfatter at det er sannsynlig med enighet, sier Barth Eide til NTB sent fredag kveld.

Tidligere på kvelden ble det kjent at klimasamtalene fortsetter på overtid lørdag. COP26-forhandlingene startet 31. oktober og skulle formelt sett vært over tidligere fredag kveld.

– Det er ikke veldig uventet. Jeg kommer nettopp fra et møte med COP26-president Alok Sharma og fikk vite at det skal jobbes gjennom natta for å avklare gjenstående spørsmål. Målet er å ha klart et tekstforslag tidlig lørdag, sier den norske klimaministeren.