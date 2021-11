Klimaforhandlingene i Glasgow fortsetter på overtid lørdag

NTB

Klimasamtalene i Glasgow skal fortsette på overtid lørdag, bekrefter COP26-president Alok Sharma.

Forhandlingene skulle formelt sett vært over tidligere fredag kveld og går dermed som ventet på overtid.

Klimaforhandlerne vrir og vender på formuleringer og beslutninger som skal få plass i en slutterklæring. De må blant annet balansere kravene fra klimautsatte land, verdens største utslippsnasjoner og land avhengig av fossile energikilder.

COP26-president Alok Sharma bekrefter fredag kveld overfor delegasjonene i Glasgow at planen er at et nytt utkast til klimabeslutning først blir lagt fram klokken 8 lørdag, basert på konsultasjoner gjennom natten.

– Jeg ser for meg formelle plenumsmøter på ettermiddagen for å ta beslutninger og avslutte sesjonen på lørdag, sier den britiske politikeren, ifølge AFP.

Lav tillit

Lee White, Gabons minister for skog og klimaendringer, sier fredag kveld at forhandlingene står noe fast. Han mener USA holder igjen framgangen, med støtte fra EU.

White sier det er lav tillit mellom rike og fattige land om utbetalinger for ødeleggelser og de verste effektene av klimaendringene.

Utviklingsland skal på torsdag ha trodd at de hadde kommet til enighet om opprettelsen av et fond for finansiering av klimaødeleggelser, men ifølge White var de rike landene avventende. De mente også de ikke hadde blitt konsultert godt nok.

– USA er motvillig til å gi penger til klimatilpasning og vil at det skal være helt frivillig, sier han til AP.

Optimistisk Barth Eide

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har tro på at landene på klimatoppmøtet i Glasgow blir enige om en slutterklæring lørdag.

– Jeg oppfatter at det er sannsynlig med enighet, sier Barth Eide til NTB sent fredag kveld.

Etter at et nytt tekstforslag er klart, kalles det inn til et plenumsmøte. Dersom det gjøres i 10-11-tiden lørdag, ser Barth Eide det som et godt tegn.

– Noen land holder fortsatt på sine posisjoner, men i det store og hele ser det positivt ut. Jeg er realistisk optimist, sier han.

Tror på enighet

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon sier til BBC at hun er forsiktig optimist. Hun sier hun ser tegn på at forhandlingene går i riktig retning.

BBCs vitenskapsredaktør David Shukman tror også på enighet, men sier det er vanskelig å si når det blir.

Klimatoppmøtet i Glasgow startet 31. oktober.