HPV-vaksinerte jenter fikk ikke mer fravær

Mette Mølgaard – Videnskab.dk Mette Mølgaard - Videnskab.dk / Forskning.no

Det er en annen måte å vise at det er ikke grunn til å mistenke bivirkninger ved HPV-vaksinen, sier dansk forsker.

Er jenter som har blitt vaksinert mot HPV, oftere hjemme fra skolen?

Nei, konkluderer en dansk studie som nettopp er publisert.

Med andre ord: HPV-vaksinen øker ikke risikoen for sykdom.

– Vi kan ikke se noen forskjell. Det er like mye sykefravær, sier Andres Peter Hviid, som er seniorforsker ved Statens Serum Institut og professor ved Københavns Universitet.

Han er hovedforsker bak studien, som nettopp har blitt publisert i tidsskriftet International Journal of Epidemiology.

HPV-vaksinen ble for noen år tilbake mistenkt for å gi bivirkninger. Flere jenter sto fram i danske medier og fortalte at de opplevde en rekke uspesifikke symptomer – som ekstrem tretthet, hodepine og konsentrasjonsproblemer – etter at de hadde blitt vaksinert.

Mistanken har imidlertid vist seg å være ubegrunnet: Den nye studien kommer i tillegg til andre som heller ikke kan finne tegn til at jenter som har fått en HPV-vaksine, er mer syke enn andre. Det kan du blant annet lese om i videnskab.dk-artikkelen: Dansk HPV-skandale avblåst: Jenter ble ikke syke av vaksinen.

Enkel metode bekrefter tidligere forskning

Selv om den nye studien altså bekrefter tidligere forskning, er den viktig, mener Jan Blaakær, som forsker på HPV-vaksiner.

For det fortsetter å være snakk om bivirkninger, selv om nesten ingen jenter blir henvist til de fem regionale danske HPV-klinikkene som ble opprettet i 2015, forteller Blaakær.

Han påpeker at den nye studien er ganske enkel: Forskerne har rett og slett bare sett på hvor mye sykefravær 14.068 vaksinerte og ikke-vaksinerte jenter hadde fra de gikk i femteklasse i 2013 til de gikk i niendeklasse i 2018.

– Det gjør det mer oversiktlig at de bare har sett på den ene parameteren: Har de vært på skolen eller ikke? Ved å gjøre det på denne måten utelukker de feildiagnostisering av eventuelle sykdommer. Hvis de var på skolen, var ikke de syke nok, sier Blaakær, som er klinisk professor i gynekologi og obstetrikk.

Studier kritiseres

Siden 2009 har unge jenter blitt tilbudt HPV-vaksinen som en del av det danske barnevaksinasjonsprogrammet for å beskytte jenter mot smitte med humant papillomavirus (HPV) og dermed livmorhalskreft senere i livet.

I Norge ble HPV-vaksine et tilbud til jenter i 7. klassetrinn siden skoleåret 2009/2010. Fra høsten 2018 fikk også gutter tilbud om HPV-vaksine.

Og selv om flere studier har slått fast at HPV-vaksinen er trygg, blir den fortsatt møtt med en viss skepsis.

Det skyldes antagelig alle historiene som har florert på sosiale medier om jenter som har opplevd uspesifikke symptomer, mener Anders Hviid.

– Vi har gjennomført mange studer. Hver gang kommer det kritikk. Mye som den handler om at vi ikke har sett på det kritikerne mener er riktige sykdommer/diagnoser, sier Hviid.

– Derfor har vi vært på jakt etter nye måter å studere dette på. Vår nye studie er ikke avhengig av en spesifikk diagnose. Vi måler alt sykefravær. Det er ganske genialt.

Kritikernes hypotese er at mange HPV-vaksinerte jenter har fått alvorlige symptomer som har gjort at de i lange perioder ikke kunne gå på skolen.

– Det ville vi ha sett hvis det var sant. Men det gjorde vi ikke, sier Hviid.

Skolefravær ville avslørt skjulte lidelser

Forskerne har altså sett på skolefravær som en måte å fange opp sykdom som kanskje ellers ikke ville bli registrert i helsesektoren.

Det har de gjort, nettopp for å avverge kritikken de har blitt møtt med ved tidligere studier, for eksempel en som ble publisert i tidsskriftet American Journal of Epidemiology i 2020, der forskerne konkluderte med at vaksinerte jenter ikke hadde vært oftere på sykehuset med symptomer som utmattethet, uspesifikke smerter, svimmelhet eller lavt blodtrykk.

– I Danmark har vi gode muligheter for registerstudier. Vi har fått fatt i et register vi ikke har brukt før: Registrering av fravær i skolen i København, sier Anders Peter Hviid.

Og det er en unik måte å se på sykdom på, mener Hviid.

Forskerne har sett på hvor mye skolefravær de over 14.000 jentene hadde.

– Vi har fulgt dem fra dag til dag. Når har de vært på skolen? Når har de vært hjemme? Hvis de har vært fraværende, kan vi i registeret se om det var på grunn av sykdom, forklarer Hviid.

Referanser:

Anders Hviid mfl.: Human papillomavirus vaccination and all-cause morbidity in adolescent girls: a cohort study of absence from school due to illness. International Journal of Epidemiology, 2021. DOI: 10.1093/ije/dyab003

Reimar Wernich Thomsen mfl.: Hospital Records of Pain, Fatigue, or Circulatory Symptoms in Girls Exposed to Human Papillomavirus Vaccination: Cohort, Self-Controlled Case Series, and Population Time Trend Studies. American Journal of Epidemiology, 2020. DOI: 10.1093/aje/kwz284

Denne saken ble først publisert på Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for Forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.