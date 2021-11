Britney Spears er ikke lenger under vergemål. Faren, Jamie Spears, ble fjernet fra vergemålet over datteren i oktober. Nå er ordningen avviklet. Foto: AP / NTB

NTB

Popstjerna Britney Spears har fått livet sitt styrt gjennom et vergemål i nesten 14 år. Fredag ble ordningen avviklet.

Dommer Brenda Penny i Los Angeles godkjente fredag prosessen med å gjøre slutt på den kontroversielle ordningen.

– Denne uka kommer til å bli veldig spennende for meg! Jeg har ikke bedt mer for noe i mitt liv, skrev Spears i et Instagram-innlegg som senere er blitt slettet.

Spears fikk i oktober fjernet far Jamie Spears fra vergemålet, der han hadde utstrakt kontroll over hennes liv og formue, og hun fikk selv velge en midlertidig erstatter.

Det antas at Britney Spears har en formue på 60 millioner dollar. Faren ble oppnevnt som verge i 2008 etter at hun hadde flere mentale sammenbrudd.

Penny tok klart parti for Spears på rettsmøtene før kjennelsen. Hun fant ikke at faren hadde gjort noe galt, men at det hadde utviklet seg til en giftig stemning som gjorde en endring nødvendig.

Det var liten tvil om at Penny ville avvikle ordningen, siden knapt noen var imot. James Spears selv endret oppfatning før rettsmøtene i september og støttet at ordningen ble avviklet.

Mange fans i den uformelle FreeBritney-bevegelsen var samlet ved tinghuset i Los Angeles før kjennelsen ble kunngjort. De hadde skrevet et stort Free Britney-budskap i kritt på gata, som var stengt på grunn av sammenstimlingen.