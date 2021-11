Britney Spears er ikke lenger under vergemål. Faren, Jamie Spears, ble fjernet fra vergemålet over datteren i oktober. Nå er ordningen avviklet. Foto: AP / NTB

NTB

Popstjerna Britney Spears har fått livet sitt styrt gjennom et vergemål i nesten 14 år. Fredag ble ordningen avviklet.

Dommeren i Los Angeles godkjente fredag prosessen med å gjøre slutt på den kontroversielle ordningen.

– Denne uka kommer til å bli veldig spennende for meg! Jeg har ikke bedt mer for noe i mitt liv, skrev Spears i et Instagram-innlegg som senere er blitt slettet.

Spears fikk i oktober fjernet far Jamie Spears fra vergemålet, og hun fikk selv velge en midlertidig erstatter.