NTB

To personer er skutt nordvest i Stockholm. Et av ofrene har dødd av skadene, ifølge avisa Expressens kilder.

Hendelsen fant sted i Kälvesta fredag kveld, melder den svenske avisa , som skriver at ofrene satt i en bil.

– Da vi kom til stedet, fant vi to personer som var såret av skudd, sier Per Fahlström ved Stockholm-politiet, som ikke har bekreftet at et av ofrene ble drept.