Danmark: 19-åring innrømmer drapet på Nicoline (20)

Han tilsto først drapet, før han så trakk tilståelsen. I retten i Roskilde fredag la 19-åringen overraskende kortene på bordet og innrømmet at han drepte Nicoline Plintic, etter at politiet la frem nye bevis.

Det gikk et gisp gjennom rettssalen da 19-åringen valgte å endre forklaringen sin og i retten fredag innrømmet at han sto bak drapet på Nicoline Plintic i fjor sommer.

20-åringen ble funnet død i en blodpøl i en leilighet i byen Køge sør for København 14. juli 2020.

Overraskende nye bevis

I rettssaken fortalte aktor Kristen Jensen at det hadde kommet nye bevis i saken, melder flere danske medier. En medfanges celle ble avlyttet av politiet og det var informasjon den tiltalte kom med mens han besøkte denne medfangen, som førte til at han i retten endret forklaring. Selve avlyttingen ble ikke avspilt i retten og det er ikke kjent hvilke detaljer den inneholder.

Da 19-åringens forsvarer, Anders Riisager meddelte retten at den tiltalte tilsto drapet, skal Nicolines mor, Maria Plintic gråtende brutt sammen i retten, melder Ekstra Bladet.

Forsvareren meddelte at tilståelsen mannen ga i november i fjor, en tilståelse han senere trakk tilbake, er korrekt. Ut over dette benekter han fortsatt tiltalen.

Sendte bilde til medtiltalt

I den tilståelsen forklarte han at han overfalt venninnen bakfra og kvalte henne da hun kom innom for å hente en ledning. Han skal også ha slått henne flere ganger før han stakk henne i halsen med en saks.

Han tok så og sendte så et bilde av den drepte 20-åringen til en 24 år gammel kamerat. Denne kameraten er også medtiltalt for drapet, da aktoratet mener de to avtalte sammen at de skulle drepe kvinnen. 24-åringen har nektet skyld i saken.

19-åringen har tidligere i retten hevdet at Nicoline må ha blitt drept av medlemmer av en MC-bande som følge av en strid de to hadde med lederen av en lokale MC-bande i forbindelse med narkosalg.