Merkel ber uvaksinerte tyskere ta koronavaksinen

Tysklands statsminister Angela Merkel ber uvaksinerte tyskere om å vaksinere seg, og sier de har en forpliktelse overfor resten av samfunnet.

Tiltakende smitte på kontinentet den siste tida har ført til bekymring for stort press på helsevesenet i flere land, delvis fordi uvaksinerte stadig sprer sykdommen. I Tyskland er 67 prosent av befolkningen fullvaksinert.

– Vi må være tydelige på at man har retten til å bli vaksinert, og det er et stort privilegium, en stor bragd for vitenskapen og teknologien, sa Merkel, skriver Reuters.

– Men man har også en viss moralsk forpliktelse til å bidra til å beskytte samfunnet, la hun til

Tyskland har den siste uka hatt flere nye smittetopper, senest døgnet fra onsdag til torsdag, da det for første gang ble registrert mer enn 50.000 nye smittetilfeller for første gang på ett døgn.