Tuvalu vil gå rettens vei for å overleve om landet forsvinner i havet

NTB

Den lille øystaten Tuvalu i Stillehavet vurderer å gå rettens vei for å overleve som stat om havet tar landet som følge av klimaendringer.

– Vi ser faktisk for oss det verste scenarioet, der vi tvinges til å forlate vårt land om det forsvinner i havet, sier utenriksminister Simon Kofe i et intervju med Reuters.

Han sier at Tuvalu vil gå til retten for å beholde statusen som stat i henhold til folkeretten og eierskapet over sine maritime soner.

Bilder av Kofe mens han spiller inn en tale til klimatoppmøtet i Glasgow der han står til knes i havet, kledd i dress og med talerstolen i vannet, har gått viralt.

Kofe sier han er fornøyd med at bildene har fått så mye oppmerksomhet, og håper det formidler hvilke utfordringer Tuvalu står overfor.

Det høyeste punktet er bare 4,5 meter over havet

Den lille øystaten har en befolkning på 11.000, og det høyeste punktet er bare 4,5 meter over havet. Siden 1993 har havnivået steget 0,5 centimeter i året, det vil si nærmere 30 centimeter.

Mange store utslippsland har lovet å trappe opp utslippskuttene og sikter mot klimanøytralitet i 2050.

Men de små stillehavsnasjonene krever umiddelbar handling. De peker på at det er deres overlevelse som land som står på spill.