90.000 kampklare russiske soldater står oppmarsjert nær grensen til Ukraina

Et satellittbilde viser utplassering av russiske bakkestyrker i Yelnya, Russland. Bilder er tatt 1. november 2021.

Nye satellittbilder viser fullt utrustede militære avdelinger bestående av titusenvis av soldater med avanserte våpen, stridsvogner og kortdistanse ballistiske missilsystemer.

– Vi er bekymret over meldinger om uvanlig russisk militæraktivitet, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

Uttalelsen kom under et møte med Ukrainas utenriksminister i Washington onsdag denne uken, ifølge CNN.

Det skjer bare noen dager etter at Russlands sikkerhetssjef Nikolai Patrushev ikke benektet at Moskva flytter tropper. Han beroliget heller ikke USA om hvilke intensjoner Russland har i området.

Både Reuters og Associated Press skriver at mer enn 90.000 russiske soldater står oppmarsjert ved grensen, ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet. Det pågår også hyppige militærøvelser i grenseområdet.



– Russland kan gjøre en alvorlig feil

USAs utenriksminister Antony Blinken. Foto: Saul Loeb / pool via AP / NTB Les mer Lukk

De nye satellittbildene levert av Maxar Technologies viser soldater, stridsvogner, pansrede kjøretøy og annet militært materiell nord for Yelnya i Russland.

Russland har fra før lagret store mengder våpen og annet militært utstyr nær grensen til Ukraina.

– Vår bekymring er at Russland kan gjøre en alvorlig feil ved å forsøke å gjenta det de foretok seg i 2014da de samlet styrker langs grensen, krysset inn i suverent ukrainsk territorium og hevdet feilaktig at det var provosert, sa Blinken og viste til Russlands invasjon av Krim.

– Hvem samler nesten 100.000 tropper på grensen vår

Ukrainas president Volodymyr Zelensky omtalte de russiske troppeforflytningene på Facebook onsdag.

«Våre vestlige partnere har gitt oss data om den aktive bevegelsen av russiske tropper langs den ukrainske grensen og økningen i deres konsentrasjon. Jeg håper nå at hele verden tydelig kan se hvem som virkelig ønsker fred og hvem samler nesten 100.000 tropper på grensen vår,» skriver Zelensky.

USA deler etterretning med allierte: – Vi må være årvåkne og robuste

USAs utenriksminister skal ha gitt løfte om at USA vil fortsette å konsultere tett med allierte og partnere om Russlands troppebevegelser.

Nikolai Patrushev, sekretær for det russiske sikkerhetsrådet. (Ronen Zvulun/Pool, via AP) Les mer Lukk

USA har også sendt ut et formelt diplomatisk notat til NATO-allierte med utvidet etterretning, og samtidig bedt om ytterligere koordinering som svar på de irregulære troppebevegelsene, skriver CNN.

Den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba hevder at Russland forsøker å destabilisere Europa ved hjelp av propaganda, desinformasjon, nettangrep, militære oppbygginger, og ved å bruke energiforsyninger som våpen.

– I dette kompliserte spillet må vi være årvåkne og robuste, understreker Kuleba.

– Vanskelig å finne en ufarlig forklaring på den militære aktiviteten

Michael Kofman, ekspert på russiske militærstudier og direktør for Russland Studies Program ved CNA Corporation og Kennan Institute, mener det er mistenkelig og påfallende at store russiske styrker nå er satt i bevegelse.

– Det store spørsmålet er hvorfor enheter fra det sentrale militærdistriktet 480 mil fra garnisonen befinner seg her om vinteren. Det er vanskelig å finne en ufarlig forklaring på den militære aktiviteten som har funnet sted, konstaterer Kofman.

Spetsnaz på plass. Styrker kan posisjonere seg for invasjon



Russiske spesialstyrker, Spetsnaz, skal også være observert i grenseområdet, ifølge etterretningskilder.

Amerikanske tjenestemenn mener likevel det ikke er grunn til å tro at Russland forbereder seg på å invadere de kommende dagene eller ukene, mens andre kilder hevder at Russland ser ut til å posisjonere seg for å kunne starte en militær kampanje i løpet av de kommende månedene, kanskje allerede i januar eller tidligere.

Ukrainske tjenestemenn sier til Military Times at ansamlingen av russiske styrker, stridsvogner og kortdistanse ballistiske missilsystemer nær de to lands grenser kan gjøre det enkelt for russerne å eskalere en pågående konflikt.

– På svært kort sikt kan Russland omgruppere personell og danne kampklare styrker som er klare for offensive aksjoner på Ukrainas territorium, advarer Roman Mashovets, nestleder for Ukrainas kontor for nasjonal sikkerhet og forsvar.

150.000 russiske soldater ble utplassert i april



Også i april utplasserte Russland titusenvis av kampklare soldater langs grensen mot Ukraina og den annekterte Krim-halvøya.

– Det er over 150.000 soldater ved grensen og på Krim-halvøya. Det er den største utplasseringen noensinne av russiske styrker på grensen mot Ukraina. Risikoen for ytterligere opptrapping er åpenbar. Vi oppfordrer Russland til å trappe ned og dempe spenningen, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell.

USA har gjentatte ganger forsikret omverdenen om at de står på Ukrainas side og at de vil stå ved sine tidligere avgitte løfter om å støtte Ukrainas suverenitet, territorielle integritet og uavhengighet.

